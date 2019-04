Roma-Fiorentina 2-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 12′ Pezzella, 14′ Zaniolo, 9’st Gerson, 11′st Perotti



Assist: 12’ Biraghi, 9’st Benassi, 14’ e 11’st Kluivert



Ammoniti: Kolarov, Simeone, Perotti, Milenkovic, Veretout



ROMA (4-3-3): Mirante; Santon (23’st Karsdorp), Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo (30′st Under); Kluivert (13’st Pellegrini), Dzeko, Perotti

All.: Ranieri



FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (18’st Chiesa), Veretout, Dabo; Muriel, Simeone (23’st Mirallas), Gerson

All.: Pioli



Arbitro: Davide Massa