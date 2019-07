Veretout è della Roma, anzi ancora no. L'affare per portare il francese nella capitale sembrava definito in tutte le sue parti ma necessita ancora di qualche ora per limare le ultime distanze tra Roma e Fiorentina sul prezzo del cartellino. I viola vogliono 20 milioni tondi, Petrachi è arrivato a 18 compresi i bonus. Per oggi non arriverà l'ufficialità ma domani potrebbe essere il giorno giusto.

e mettersi al servizio di Fonseca. Lo stipendio offerto dai giallorossi (2,8 milioni bonus compresi), infatti, ha di fatto fatto fuori il Milan e convinto il centrocampista a scegliere la Roma. I rossoneri sembrano comunque ormai tagliati fuori e si stanno orientando su altri obiettivi.