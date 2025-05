Roma-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: trattenuta di Mancini su Kean. Protesta la panchina viola con Chiffi

Getty Images

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di, gara valida per la 35a giornata della Serie A 2024/25 e che ha preso il via alle 18 allo Stadio Olimpico nella capitale. Il designatore Rocchi ha affidato la direzione della gara all'arbitro Daniele Chiffi di Padova e in sala var, a Lissone, Mazzoleni e Pezzuto aiutano il fischietto veneto. Di seguito tutti gli episodi più dubbi e da moviola della gara.Arbitro: ChiffiAssistenti: Preti-Di GioiaIV Ufficiale: ArenaVar: MazzoleniAvar: PezzutoContrasto regolare fra Manu Kone e Zaniolo con l'attaccante della Fiorentina che vince lo scontro e con il centrocampista della Roma che rimane a terra per una botta all'anca subita cadendo a terra. Tutto regolare, giusto lasciar correre.Protesta la panchina della Fiorentina con l'arbitro Chiffi. Il direttore di gara fa uscire dal campo il difensore Pongracic per un presunto sanguinamento che però non c'è e toglie il difensore in un momento delicato come un calcio d'angolo in favore della Roma. I preparatori chiedono all'arbitro di farlo rientrare, ma Chiffi fa prima battere il corner.

Vistosa trattenuta di maglia di Mancini su Moise Kean che però resiste e prova il tiro parato da Svilar.Scontro fortuito fra Soulé e Gosens con l'esterno della Roma che, per proteggersi abbassa il capo e colpisce l'esterno della Fiorentina in pieno petto. Ci poteva stare il cartellino giallo.Si ferma Matias Soulé dopo un contrasto di gioco, non c'è però nessun contatto e quindi nessun fallo da segnalare con l'argentino che compie da solo un movimento innaturale del ginocchio.Zaniolo chiede un fallo a metà campo a contatto con Soulé, Chiffi lascia correre.