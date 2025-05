Roma-Fiorentina, le pagelle di CM: Svilar insuperabile. Kean lotta

Getty Images

La Roma non si ferma e continua a sognare la Champions League. Svilar si mette il mantello da Super Man e con tre miracoli blinda la porta e nega il gol a Kean. Decisivo Dovbyk, bene Koné e Angeliño.8 – Kean chiama e Mile risponde. Con due super parate nega il gol all’attaccante italiano. Si esalta anche su Gudmundsson nel secondo tempo. Nel finale un altro miracolo su Kean e parte l’ovazione dell’Olimpico.6 – Si fa superare con troppa facilità da Kean che sfiora il gol. Poi prova a riscattarsi con un siluro parato da De Gea. Attento nel secondo tempo (dal 77’SV)

7 – Duella con Zaniolo e Kean fin dai primi minuti. Decisivo in area soprattutto nei duelli aerei. Guida la Roma fino alla vittoria.6,5 – Altri 90 minuti in campo. Ranieri non lo toglie mai e i motivi sono chiari. Sempre puntuale negli anticipi e lotta come un gladiatore6 – Schierato ancora una volta a tutta fascia. Dopo aver contenuto bene Dimarco una settimana fa riesce ad arginare anche Gosens. Un po’ in ombra rispetto alle ultime uscite6 – È il nuovo padrone del centrocampo dopo che Paredes è sparito dai radar. Gioca una gara ordinata senza sbavature (dal 64’ Gourna-Douath 6: rincorre tutti gli avversari e recupera tanti palloni a centrocampo. Sbaglia le scelte in avanti

6,5 – Una diga in mezzo al campo. Corre e lotta per tutta la partita. Dopo il breve periodo di appannamento a marzo è tornato5,5 – In 45 minuti non riesce ad incidere. Diverse scelte sbagliate e pochi guizzi in avanti. Ranieri lo toglie al 45’ (dal 46’: entra bene in partita e lotta su ogni pallone.6,5 – Il solito fulmine sulla fascia sinistra. Perfetto anche in difesa6,5 – Schierato titolare ancora una volta e non tradisce Ranieri. Prima sfiora il gol poi con un assist al bacio trova Dovbyk. Altra partita di sacrificio (dal 64’: entra bene in partita e mette in difficoltà la difesa della Fiorentina)

7 – Si fa subito vedere ad inizio partita, ma perde l’attimo per tirare da buona posizione in area di rigore. Sparisce per buona parte del primo, ma si fa trovare pronto a fine ripresa segnando il diciassettesimo gol stagionale. Nella ripresa lotta e fa respirare la squadra (dal 76’SV)Allenatore:6,5 – Provvidenziale su Celik con una super parata al 33’, poi si supera con un grande intervento su Shomurodov ma si arrende al colpo di testa di Dovbyk6 – Preciso negli interventi e pochi errori in difesa. Dalla sua parte, però, arrivano pochi pericoli (dal 71’SV)

6 – Dirige la difesa con poche sbavature. Poi nel secondo tempo perde un pallone velenoso che fa partire un contropiede pericoloso sprecato da Gourna-Douath6 – Difficile passare in difesa con lui a fare da guardia e ne paga le conseguenze Dovbyk che ci mette un po’ a trovare le misure, ma si perde Artem in occasione del gol. Si fa spesso e volentieri trovare davanti.5,5 – Si vede poco sulla fascia. Non riesce quasi mai a spingere e a rendersi pericoloso in attacco6 – Gara ordinata e precisa. È l’equilibratore del centrocampo viola e conclude la partita con l’87% di passaggi riusciti

5,5 – Sempre nel vivo dell’azione ma alcune volte è lento nel servire i compagni. Qualche tocco di troppo sul pallone (dal 90’SV)5 – Confusionario in mezzo al campo. Ci prova a farsi vedere in mezzo al campo e anche in avanti ma quasi mai mette in difficoltà la Roma (dal 71’SV)5,5 – Spinge poco sulla fascia e viene tenuto a bada da un ottimo Soulé. Buca l’intervento sul colpo di testa di Shomurodov dal quale nasce il gol di Dovbyk. Esce per precauzione dopo un colpo al costato (dal 46’5,5: tocca pochi palloni e si vede poco)

4,5 – Titolare a sorpresa e viene fischiato ad ogni tocco di palla dai suoi ex tifosi. Cestina l’occasione del pari: da buona posizione in area di rigore non colpisce bene il pallone. Dopo il triplice fischio finale perde la testa e viene espulso (dal 61’6: dà brio all'attacco)– Ubriaca con una finta Celik e un miracolo di Svilar gli nega il gol dell’1-0 alla mezz’ora. Nel finale un super Svilar lo argina di nuovo. Ci prova in tutti i modi ma Mile è insuperabile.Allenatore: Palladino 6 - La Fiorentina è ben messa in campo, ma la testa è alla Conference. Non tutte le secondo linee fanno bene