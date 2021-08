Il big match della prima giornata di Serie A va in scena all'Olimpico dove ladiospita ladi Vincenzo Italiano. Due allenatori nuovi, tanti giocatori già chiamati ad essere decisivi come il neo acquisto giallorosso Tammyarrivato dal Chelsea e come Dusan, obiettivo di mercato di tanti, ma blindato da Rocco Commisso. Due squadre che ripartono alla ricerca di una stagione diversa da quella conclusasi lo scorso maggio e che ha lasciato più rimpianti che soddisfazioni.(4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho(4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. All. Italiano​