Roma-Fiorentina LIVE le formazioni ufficiali: Ranieri all'attacco, sorpresa Zaniolo

Getty Images

Roma-Fiorentina, 35esima giornata di Serie A

Big match all’Olimpico dovesi affrontano allein una gara valida per la. La squadra diè nel momento migliore della sua stagione, è reduce dalla vittoria di San Siro controe alimenta il sognoPer il quarto posto però c’è anche lareduce dal ko di Siviglia e in procinto di sfidare di nuovo ilin semifinale diAll’andata fu assolo viola con un 5-1: oggi però le due squadre sono divise da un solo punto in classifica. Nei giallorossi è oute Ranieri potrebbe confermare lo schieramento offensivo della trasferta di Milano. Per i toscani non ci sarà, a rischiomentreè tornato a pieno servizio e sarà al centro dell’attacco.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Roma-Fiorentina in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Soule, Cristante, Kone, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dovbyk.RanieriDe Gea; Pongracic, Pablo Mari, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Richardson, Ndour, Gosens; Zaniolo, Kean.PalladinoChiffi