Patrik Schick può restare in Italia. Probabilmente non alla Roma visto che pure Fonseca non è riuscito a far emergere gli stimoli giusti al giocatore ceco pagato, due anni fa, ben 42 milioni tra prestito e riscatto. Si è aperta una via importante, però, per l’ex doriano corteggiato pure da Bayern Leverkusen e Borussia Dortmund. Per lui, infatti, c’è all’orizzonte la Fiorentina di Commisso.



QUANTI INCROCI - Roma e Fiorentina hanno parlato di molti giocatori negli ultimi mesi, ovviamente incluso quel Jordan Veretout appena sbarcato nella capitale. Nei tanti discorsi sono finiti pure Karsdorp, Pezzella e Schick. Il difensore argentino si è proposto ed è stato proposto dalla Fiorentina alla Roma che però cerca un difensore meno “marcatore” e più di impostazione. Possibilmente mancino. I vani tentativi finora per Alderweireld, Nkoulou e Izzo stanno convincendo Petrachi a tornare sul viola. Ma noi torniamo su Schick. Mettendo in ballo i milioni che da Trigoria devono alla Fiorentina, si può trovare un punto d'incontro con la formula del prestito oneroso e diritto (o obbligo) di riscatto per il ceco che potrebbero essere appunto sui 20 milioni. Pradé ne ha già parlato con Montella, che ha dato il suo benestare all’operazione. Per la Roma una ottima possibilità di rivalutare Schick e non incassare una minusvalenza. Per la Fiorentina una scommessa affascinante per sostituire il partente Simeone. Le due parti si parleranno in questi giorni ma l’affare è possibile. Ai viola, peraltro, piace pure Perotti che però ha un ingaggio troppo alto.