La Roma continua la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 20:45 all'Olimpico. Tanti sorrisi sotto il sole di Trigoria e nessun problema fisico. Ancora in gruppo Renato Sanches, il quale sembra essere pienamente recuperato così come Lorenzo Pellegrini che potrebbe partire dall'inizio domenica sera. Assente, invece, Marash Kumbulla, che sta continuando il suo percorso riabilitativo alternando sedute individuali e allenamenti con i compagni. Significativo, durante la seduta, l'abbraccio tra Mourinho e Lukaku. Il tecnico si è soffermato anche con Dybala.