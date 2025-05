Roma-Fiorentina, Zaniolo espulso da Chiffi: cos’è successo

Getty Images

Il 19° risultato utile consecutivo:, match deciso dalla rete dell’attaccante ucraino Artem Dovbyk su assist di Eldor Shomurodov. Una vittoria importante che proietta i giallorossi momentaneamente al 4° posto, in piena lotta per l’Europa che conta., ex della serata schierato da titolare da Raffaele Palladino nello scacchiere della formazione viola. Un match in cui l’ex giocatore dell’Atalanta non ha lasciato il segno, venendo sostituito al 61’ dell’incontro dell’Olimpico: al suo posto, è entrato Albert Gudmundsson.

Ma è quanto successo al termine della partita che segnerà il suo futuro e la sua disponibilità in vista dei prossimi match dei toscani (impegnati, negli ultimi tre turni di campionato, con Venezia, Fiorentina e Udinese): a fine gara, infatti,Anche in seguito al rosso, Zaniolo ha proseguito nella sua invettiva contro il direttore di gara. Un’espulsione che costa cara e che lo renderà indisponibile almeno per la partita contro il Venezia.