Questa sera è un dentro o fuori. Contro il Genoa la Roma non ha più la possibilità di sbagliare, in quello che è forse il momento più complicato degli ultimi due anni. Il clima non è positivo anche sugli spalti, tra gli striscioni esposti in nottata in tutta la città e lo sciopero del tifo comunicato dalla Curva Sud. Un malcontento che i sostenitori giallorossi hanno manifestato all’ingresso in campo della Roma per il riscaldamento, accompagnato dai fischi dello Stadio Olimpico. Al momento delle formazioni fischi soprattutto per Di Francesco, Schick, Pastore e Nzonzi. Applausi solo per De Rossi e Zaniolo. La curva ha esposto i striscioni dei gruppi al rovescio e non canterà per i primi 10 minuti. Scarsa anche l'affluenza negli altri settori.