Paulo Fonseca sorride: dall’infermeria arrivano buone notizie. Come spiega Il Tempo, a Trigoria è pronto a tornare a disposizione Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista romano ha saltato il match contro il Gent e quello contro il Cagliari a causa di un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, che dovrebbe essersi già riassorbito. La mini-lesione sarà ricontrollata in giornata con nuovi esami strumentali: Pellegrini vuole esserci per la sfida contro la Sampdoria e c’è ottimismo, soprattutto se come sembra verrà posticipata al 15 marzo.