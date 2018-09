Domani alle 17:00 la Roma tornerà in campo per riprendere gli allenamento in vista dell'amichevole di giovedì alle 18:00 contro il Benevento. Di Francesco, però, non potrà contare sui giocatori chiamati dalle loro nazionali: Robin Olsen (Svezia) Aleksandar Kolarov (Serbia), Edin Dzeko (Bosnia), Kostas Manolas (Grecia), Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo (Italia), Steven Nzonzi (Francia), Cengiz Ünder (Turchia), Justin Kluivert (Olanda), Patrik Schick (Repubblica Ceca), Luca Pellegrini (Italia Under 20) e William Bianda (Francia Under 19).