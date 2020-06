La Roma ha fissato il prezzo di partenza sopra a cui inizierà a prendere in considerazione la cessione di Nicolò Zaniolo. Secondo il Corriere dello Sport è di non meno di 60 milioni di euro, una cifra che, però, ad oggi non rappresenta il reale valore del trequartista ex-Inter che, reduce dal brutto infortunio al ginocchio rappresenta per tutti una grossa incognita.