È fissato il rientro in campo di Cengiz Under. Ad annunciarlo è stato Paulo Fonseca oggi in conferenza stampa verso Roma-Milan: "Cengiz da oggi inizierà a lavorare con noi. Per la prossima partita sarà un'opzione, non per domani". Già dall'infrasettimanale contro l'Udinese, Under sarà a disposizione di Fonseca.