Si avvicina il momento del primo acquisto in casa Roma. Come svela Il Tempo, Pedro dovrebbe sbarcare la prossima settimana in vista della ripresa degli allenamenti fissata per il 27 agosto. Lo spagnolo ha già firmato coi giallorossi, si attende solo l’ufficialità. Dopo l’intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra di 15 giorni fa, il Chelsea ha previsto in 4-6 settimane i tempi di recupero. L’obiettivo di Pedro è essere a disposizione per la prima giornata di campionato, in programma il 19 settembre.