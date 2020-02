Da elogi a critiche. La parabola di Fonseca si sta incupendo e a dirlo sono i numeri. Dopo 23 giornate il portoghese ha portato a casa 39 punti. E come se non bastasse anche un abissale ritardo di quattordici dalla Lazio. L’anno scorso Di Francesco a questo punto del campionato ne aveva solo uno in meno ma veniva dalla clamorosa rimonta da 0-3 a 3-3 contro l’Atalanta a Bergamo due giornate prima. La stessa Atalanta - come riporta ForzaRoma.info - che in caso di vittoria può permettere di invertire le sorti della stagione già sabato sera. I numeri delle due stagioni cominciano a somigliarsi: Di Francesco dopo 23 giornate era a quota 38 punti con 44 gol fatti e 30 subiti. Fonseca come detto ne ha 39 ma con 42 gol fatti e 30 subiti. Con la differenza che Eusebio si era qualificato per gli ottavi di Champions mentre Fonseca è arrivato secondo nel girone di Europa League.