Roma, flop Guerrero: il figlio d'arte è passato all'Alaves

Operazione in uscita per la Roma con Julen Jon Guerrero che lascia i giallorossi dopo 6 mesi e si trasferisce al Deportivo Alaves. Il classe 2004 era arrivato alla corte di Guidi in Primavera durante la sessione estiva, prelevato dalle giovanili del Real Madrid. Durante la sua permanenza ha totalizzato sole 5 presenze senza mai andare in gol. Il figlio dell'ex stella del Bilbao tornerà in Spagna dove spera di trovare più spazio nel nuovo club. Tramite un post su X l'Alaves ha di fatto reso ufficiale il colpo dalla Roma.