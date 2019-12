Florenzi si è ripreso l'affetto dei tifosi oggi, ma il futuro può essere lontano. Passando in zona mista per lasciare lo stadio Olimpico dopo la partita con la Spal, il capitano giallorosso ha detto a una dipendente del club: “Domani vi faccio un discorso strappalacrime”. Una semplice battuta in vista della cena tra i dipendenti giallorossi, oppure il preannuncio di un addio a gennaio? Intanto dalla squadra è arrivato un messaggio ben chiaro: loro sono con Florenzi. A testimoniarlo non solo l’esultanza all’ultimo gol ma anche il post pubblicato da Zaniolo: “Ti meriti il meglio, grande capitano”. Sul giocatore è forte il pressing della Fiorentina oltre a Cagliari e Lione.