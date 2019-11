Alcuni giorni fa, scriveu La Gazzetta dello Sport, Fonseca ha chiamato Florenzi e gli ha detto che lo vede più come terzino che come attaccante. L’effetto è altrettanto semplice: da punta le gerarchie da scalare sono maggiori. Per questo, quindi, è arrivato quel rosario di panchina che hanno messo il capitano della Roma in attesa di sviluppi. Non vuole andare all’estero, ma in Italia il vero sondaggio lo ha fatto solo la Samp, anche se piace pure alla Fiorentina, che è sulle tracce di Antonucci. L'Inter, al momento, resta defilata.