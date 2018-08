Dopo le prime indiscrezioni di ieri, trovano conferme le assenze di Alessandroe Diegoin vista del big match di venerdì sera tra Milan e Roma, lo riporta Sky Sport. Entrambi saranno assenti per problemi fisici: l'argentino out per un guaio alla caviglia, mentre il terzino sarà indisponibile causa infortunio contro l'Atalanta. Di Francesco conta di recuperarli per la sfida al Chievo dopo la sosta, ma per la trasferta di Milano dovrà fare a meno di loro come testimonia anche l'allenamento odierno. Potrebbe essere Karsdorp a sostituire il laterale azzurro contro i rossoneri.