L' atteso discorso di Alessandro Florenzi, annunciato domenica dallo stesso capitano giallorosso e che sembrava preannunciare un possibile commiato, si è sgonfiata col passare delle ore. “Sarà strappalacrime”, aveva assicurato il capitano. Il numero 24 ieri sera, durante la cena aziendale con dirigenti e dipendenti, è salito sul palco e ha preso in mano il microfono: “Mi ero preparato un bel discorso mentre venivo in macchina…” Neanche il tempo di cominciare che interviene Paulo Fonseca, quasi a stemperare la tensione di un momento che appariva molto sentito. “Tutti stanno aspettando che tu parli del mister”, irrompe il tecnico portoghese. Una battuta che suscita le risate di tutta la sala, oltre che dello stesso Florenzi e di Guido Fienga, in quel momento sul palco. Alla fine è stato solo un discorso di ringraziamenti, anche se commossi. Per quella di arrividerci, se mai ci sarà, c'è tempo.