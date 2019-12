Manca sempre meno a Natale e questo significa che anche il calciomercato invernale sta finalmente arrivando! i tifosi, una volta scartati i regali trovati sotto l'albero, potranno finalmente concentrare ogni attenzione su quelli che sono realmente i doni più attesi: i nuovi acquisti della propria squadra del cuore!Ibra, Rakitic, Giroud e Florenzi sono solo alcuni dei grandi nomi del calcio internazionale che in queste settimane sono stati accostati ai nostri top club.E tu a chi vorresti vedere indosso la maglia della tua squadra? Scopri i migliori:che ieri ha esultato come un gol dopo l’assist a Mkhitaryan e a fine partita si è lasciato andare con un dipendente del club:Un discorso di addio, anzi di arrivederci probabilmente quello di Florenzi nonostante Pellegrini abbia provato a smorzare: “Parole fraintese, è il nostro capitano. Spero che resti”.Alessandro, che in giallorosso sperava di poter chiudere la carriera come Totti e De Rossi, deve a malincuore prendere in considerazione l’offerta. Fonseca lo vede poco e male. Nelle ultime due giornate ha giocato solo per l’assenza di Santon e le condizioni fisiche non ottimali di Spinazzola. Ma di fatto. Quella di ieri quindi potrebbe essere stata l’ultima partita di Florenzi all’Olimpico. Almeno in questa stagione.Oggi Florenzi vivrà una giornata diversa. Si prenderà i complimenti per la buona prova di ieri, poiper capire le prossime mosse. Come dettoper tre motivi:L’offerta è un(anche se più avanzato visto il modulo) che da quella parte prevede l’utilizzo di un Lirola non esaltante. in serata Florenzi. Lì leggerà il famoso discorso strappa lacrime. Poi la probabile. Un caso?