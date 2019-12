Prende sempre più quota la permanenza di Florenzi, che ha giocato titolare nelle ultime tre gare. Il capitano ha sempre avuto come prima scelta quella di restare alla Roma e la ritrovata fiducia da parte del tecnico allontana l’ipotesi di un addio, uno scenario più che concreto se avesse continuato a guardare i compagni dalla panchina. Nelle ultime settimane è scemato l'interesse della Fiorentina (visto anche l'esonero di Montella) e le alternative Samp e Cagliari non stimolano Florenzi così come le ipotesi estere Lione e Siviglia. Florenzi dovrebbe restare e decidere poi a giugno, dopo l'Europeo, il suo futuro.