Da futuro capitano a panchinaro di lusso. Alessandro Florenzi è stato il grande assente alla festa col Milan e nelle ultime settimane ha vissuto un calo di popolarità, fuori e dentro Trigoria, che ne mette di nuovo in dubbio la sua permanenza nella Roma.



CRISI - La prima frattura avviene poco più di un anno fa quando il tira e molla sul rinnovo di contratto porta parte della curva a contestare Florenzi con tanto di striscione offensivo in cui viene appellato “Trenta denari”. Poi le acque si calmano e dopo l’addio di Totti e De Rossi i tifosi cercano un nuovo capitano. Florenzi si prende la fascia, ma non i consensi. Già all'esordio col Genoa, rimane coinvolto nel terzo gol rossoblù di Kouamé, sbagliando la diagonale. Errori di ruolo si dice, perché nonostante l’investitura di Sabatini (“Sarà il nuovo Dani Alves”) la posizione di terzino non si sposa al meglio con le caratteristiche di Florenzi. Errori che si ripetono: con Bologna e Atalanta soprattutto. Poi arrivano i problemi fisici. Una forte influenza lo tiene fuori per 20 giorni obbligandolo pure a dire no alla nazionale. Quando torna in campo si ritrova a fare l’esterno alto ma i risultati non arrivano: peggiore in campo con la Samp con tanto di rimprovero di Kolarov nel tunnel degli spogliatoi e panchina col Borussia Monchengladbach quando trova comunque il tempo di commettere l’errore madornale sotto porta sul finire della gara in Europa League che di fatto costa poi due punti. Col Milan resta a guardare e nemmeno viene coinvolto nelle rotazioni visto che Fonseca preferisce l’esordiente Cetin, il giovane Antonucci e Santon che di certo non è una prima scelta.



FUTURO - I tifosi non mugugnano, anzi. E questo è l’aspetto più inquietante per Florenzi che con l’Udinese dovrà lottare di nuovo per un posto lì davanti. Difficilmente giocherà col Napoli, e così pure la nazionale è a rischio. L’idea di andare via dalla Roma era arrivata già in estate, ma il suo procuratore aveva trovato tiepide risposte dall’Inter di Conte. L’unica squadra di un certo livello a chiedere di lui era stata la Fiorentina. Se la situazione non dovesse cambiare però Florenzi potrebbe ripensare a un addio. Nel frattempo, oltre al posto da titolare, rischia di perdere pure la fascia da capitano e un posto all'Europeo.