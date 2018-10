La Roma rischia di perdere Alessandro Florenzi. Il terzino giallorosso non si è allenato questa mattina con il resto del gruppo. La causa – riporta Sky Sport – è un leggero affaticamento muscolare causato dai tanti impegni nei quali il numero 24 è sceso in campo. Non è in dubbio una sua convocazione ma lo è un suo impiego da titolare: se dovesse andare in panchina, nel ruolo di terzino ci sarebbe Santon con Under confermato come esterno. In caso contrario, sarebbe il turco a scalare in panchina facendo spazio allo stesso Florenzi, che giocherebbe nella posizione già adottata nell’ultimo derby.

Verso una maglia da titolare anche Juan Jesus: Di Francesco lo avrebbe scelto per contrastare la velocità degli attaccanti e delle mezzali napoletane. In panchina Fazio.