Il terzino campione d'Europa e appena rientrato alla Roma dopo il prestito al Psg si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro previsto per il 2 agosto, giorno in cui rientrerà in Italia ma non raggiungerà i compagni in Portogallo. Il suo futuro è ancora in bilico:perché lo considera un'alternativa di qualità a Karsdorp sulla destra ma sa che all'occorrenza può giocare anche sull'altra fascia (dove la Roma sta chiudendo per Vina), e nei giorni scorsi lo ha chiamato per fargli sentire tutta la fiducia da parte sua. La società però ha un altro piano:, e dopo il mancato riscatto da parte del Psg - era fissato a 9 milioni - è in attesa di nuove offerte.- In Italia si muove poco: la pista Inter è un'ipotesi da tenere in piedi ma si è raffreddata dopo il passaggio da Conte a Inzaghi, l'Atalanta ha fatto qualche sondaggio ma non è andata oltre.con il ds Monchi che conosce bene Florenzi per averlo avuto in giallorosso.- Lunedì il giocatore rientrerà dalle vacanze ma nonostante la convocazione di Mourinho il giocatore non si presenterà nel ritiro di Algrave, segno che la storia con la Roma è davvero arrivata quasi ai titoli di coda.. Florenzi vuole giocare con continuità per andare al Mondiale in Qatar, la Roma apre alla cessione e aspetta offerte.