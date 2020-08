Il futuro di Alessandro Florenzi sarà lontano da Roma. L’ex capitano giallorosso è tornato nella Capitale dopo la fine dell’esperienza in prestito al Valencia ma con ogni probabilità lascerà nuovamente Roma. Non rientrando minimamente nei piani di Paulo Fonseca, i betting analyst fanno il punto sulla prossima squadra del centrocampista di Vitinia. Secondo i bookmaker il futuro potrebbe essere ancora all’estero, ma in Inghilterra. È noto, infatti, l’interesse dell’Everton nei suoi confronti con Carlo Ancelotti che sta facendo di tutto per convincerlo a sposare la causa della formazione di Liverpool. Il suo approdo nei Toffees è offerto a 3,25. Attenzione però all’Atalanta. Per i trader la strada che porta a Bergamo non è da escludere, anzi. La quota, riferisce Agipronews, è di poco più alta (3,50) della favorita Everton, complice il fatto che l’esterno gradirebbe e non poco la destinazione (visto che gli consentirebbe di giocare la Champions League). Con la conferma di Fonseca da parte della nuova società targata Friedkin, il futuro del classe 1991 alla Roma appare più in salita, visto che la sua permanenza vale 4 volte la posta. Tra le outsider c’è anche la Fiorentina, offerta a 5,00, che accetterebbe Florenzi come contropartita nel caso in cui la Roma avanzasse offerte per Dusan Vlahovic. Considerato un tassello importante della Nazionale di Roberto Mancini, Florenzi non può non essere presente nei pensieri di Juventus e Inter, rispettivamente quotate 8,50 e 12,00. Difficile però vederlo a Torino o Milano, anche per non creare disagi alla tifoseria giallorossa che non apprezzerebbe un passaggio alle squadre rivali.