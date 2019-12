Alessandro Florenzi continua ad avere dubbi in merito al proprio futuro. Il capitano giallorosso, scrive la Gazzetta dello Sport, è combattuto fra il restara a Roma con la possibilità di giocare poco quanto in questo avvio di stagione o trasferirsi in prestito per il resto della stagione. La Fiorentina, per la rosa, si sta tirando indietro con l'idea di valorizzare Pol Lirola. Restano così la Sampdoria e il Cagliari, con lo stesso Florenzi che a quel punto preferirebbe la società isolana per avere la possibilità di giocarsi l'accesso in Champions.