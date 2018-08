Dopo la vittoria contro il Torino, Alessandroha così parlato a Sky Sport: “Sappiamo che il Torino ha la qualità di avere una grande preparazione atletica, è stato un match difficile, faceva caldissimo.Kluivert? Justin non lo scopro io, è giovane e deve lavorare su di lui. Oggi ha fatto vedere cosa sa fare, ha fatto la giocata che porta al gol di Edin, ha aiutato le due fasi così come Cristante e Schick che sono entrati con il piglio giusto, serviva freschezza perché non era una partita semplice e siamo felici per la vittoria.Mi piace il calcio e vedo Chievo-Juventus come posso vedere un’altra partita. Sicuramente è un avversario fortissimo, così come lo saranno altre squadre”.