Alessandro Florenzi, difensore della Roma, ha commentato a Sky Sport la sconfitta col Viktoria Plzen: "Non è un problema di reparto, il problema è a livello di squadra. Possiamo fare meglio, lo sappiamo tutti. Ognuno di noi dà sempre il massimo, ci metto la mano sul fuoco su questo. Oggi non avremmo voluto perdere, vogliamo dimostrare di tenere a questa maglia. I risultati però al momento non sono dalla nostra parte, tutti noi dobbiamo remare dalla stessa direzione, dai giocatori allo staff. Non dovevamo fare questa figura oggi, siamo delusi e arrabbiati, nonostante fossimo già qualificati. Ora la gara con il Genoa è fondamentale, dobbiamo centrare più vittorie possibile per prenderci il 4° posto".