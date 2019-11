Florenzi ritrova la Nazionale, ma rischia di perdere la Roma. L'allenatore Fonseca gli preferisce anche Santon, così durante la sosta natalizia sarà fatto un punto sul suo futuro. L'esterno giallorosso non è interessato alle ricche offerte in arrivo dalla Cina. Rudi Garcia lo vorrebbe al Lione, ma Alessandro preferisce restare in Italia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i suoi sogni sarebbero Inter (che sondaggi in passato ne ha fatti) o Juventus, ma il buon rapporto che ha avuto con Ranieri gli fa valutare anche l'ipotesi di un prestito alla Sampdoria o al Cagliari.