Sabato 24 novembre alle 15 la Roma scenderà sul campo della Dacia Arena di Udine per sfidare la nuova Udinese di Nicola. In tribuna, però, ci sarà anche occasione di parlare di mercato: come riporta tuttoudinese.it, il ds giallorosso Monchi si informerà con Pradè di alcuni giocatori seguiti dal club di Trigoria, su tutti Seko Fofana. Già nelle scorse settimane il centrocampista ivoriano è stato accostato alla Roma in vista di una futura trattativa, che però non si chiuderebbe prima della prossima estate