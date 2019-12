Alla vigilia di Fiorentina-Roma ecco le parole di Paulo Fonseca



Come sta Smalling?

Si è allenato ieri e oggi. E' una possibilità per la gara di domani



La Fiorentina è in crisi ma nell'ultima gara ha pareggiato con l'Inter...

A Firenze è sempre difficile. Loro hanno una buona squadra con giocatori forti e lo hanno dimostrato contro l'Inter. Sappiamo che dobbiamo essere concentrati per prenderci punti



Come sta Kluivert?

Non è pronto, è meglio non rischiarlo e lasciarlo recuperare durante la sosta



Spinazzola è ancora il favorito? Anche lui punta a un posto all'Europeo, lei come si pone di fronte a certe questioni?

Spinazzola sta bene, è una scelta tecnica quella di non averlo fatto giocare con la Spal. Io devo solo pensare alla Roma, poi viene il resto. Capisco le problematiche relative alle nazionali ma io devo pensare a ciò che è meglio per la squadra.



L'eventuale assenza di Chiesa cambierà le sue scelte in difesa?

No, anche perché non lo sappiamo se gioca.



L'ultima della Roma al Franchi finì 7-1. Ne ha parlato coi giocatori?

No, non ne abbiamo parlato. Non serve in questo momento



Con Petrachi ha parlato di mercato?

Lo facciamo tutti i giorni: di mercato, giocatori, famiglia e Natale



Ha parlato con Florenzi? Le piace Hysaj?



Non parlo di giocatori di altre squadre. Con Florenzi non ho parlato della Nazionale, abbiamo parlato di altro. Di Roma.