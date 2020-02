Ecco le parole di Fonseca alla vigilia di Gent-Roma di Europa League





Kolraov può giocare 3 partite di fila o ci sarà Spinazzola?

Vediamo domani, ma il serbo può giocarne tre di fila





Per il Gent sembra la partita della vita...

Anche per noi è importantissima. In primis dobbiamo concentrarci sul fatto che il risultato è 0-0 senza pensare all'andata. Col coraggio visto col Lecce. Sappiamo che il Gent in casa non ha mai perso e che segna sempre, quindi sarà difficile.



In Europa vanno avanti le squadre offensive. Lei non ha mai perso questa caratteristica anche nelle difficoltà. Sarà così pure domani?

Sì, se pensiamo a difensere il risultato non andrà bene. Vogliamo giocare come sempre, sarà importante fare gol e per farlo dobbiamo giocare con coraggio. Mi piace un calcio più aperto.



Ci sono dubbi su come affrontare il Gent?

Sappiamo che il Gent è fisicamente forte e moltro concreta. Sarà davvero difficile.



La Roma non ha mai superato gli ottavi di questa competizione. E' ancora un obiettivo importante o si pensa solo al quarto posto?

Non mi piace di fare grandi progetti per il futuro. Penso davvero che è importante solo passare il turno. La squadra ha l'ambizione di andare più avanti possibile.



Il modello Atalanta mi sembra ancora distante però così come quello dei club inglesi...



Loro giocano da tanti anni insieme e hanno un pensiero diverso dal nostro. Sono fortissimi, ma io ho un altro modo di vedere il gioco che non è uguale al loro. Dobbiamo essere più veloci in attacco questo sì, dobbiamo essere ancora molte cose. Stiamo solo all'inizio di un processo e ci sono tante cose da migliorare. In futuro vedremo una Roma migliore.