Quasi al termine di una settimana choc Paulo Fonseca, alla vigilia della partita di campionato contro lo Spezia risponde alle domande dei giornalisti in conferenza stampaIo ho sempre sentito l'appoggio di Friedkin da quando sono qui, anche oggi abbiamo parlato e ho sentito il suo appoggio quindi non è una questione da trattare.Sfortunatamente abbiamo qualche problema con giocatori come Pedro o Mkhitaryan che sono in dubbio, anche Edin ha avuto una contusione e non sarà pronto per domani. Non ho altro da dire sul rapporto con lui.E' vero, ma le regole cambiano ogni anno e abbiamo regole per tre competizioni. Non voglio però scappare dalla mia responsabilità, ora è tempo di parlare della gara di domani.Sono qui da un anno e mezzo. Quando non si vince, qualsiasi cosa di possa dire di male di una squadra arriva. Non voglio contribuire a queste speculazioni.SìQuesto è un progetto nuovo, che ha un presidente nuovo. Col tempo arrivano le difficoltà, ma non sono il tipo di persona che si arrende.Se non ci sono errori non ci sono gol nel calcio. E’ importante analizzare quello che facciamo. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare quello che non abbiamo fatto bene.Come ho sempre detto, stiamo lavorando tutti insieme, con Pinto, il presidente e Ryan, per migliorare la squadra"Pedro non può giocare, Mkhitaryan è in dubbio. Vedremo come starà domani"Quando vinciamo non c'è nessun problema, quando perdiamo è normale si parli di queste questioni. Ogni partita è diversa, io sbaglio come lo fanno tutti gli altriBene, devo dire di più: ha fatto una gran partita come già a Crotone. E' vero che ha sbagliato al momento di far gol ma non possiamo dimenticare che è giovaneSarà una partita molto difficile, lo Spezia ha una propria identità e penso non cambierà le intenzioni. Sarà sicuramente difficile, con una squadra che vuole avere la palla. Stiamo preparando la partita per poter vincere