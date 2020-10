Ecco le parole di Fonseca alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Young Boys valida per il girone A. La conferenza, con pochissime domande, è andata in scena a Berna





Il progetto Roma sembra diventare più interessante. Ci sembra particolarmente funzionante questo progetto di esperti e giovani. E’ soddistatto del mix?

Sì, sono soddisfatto. E’ importante avere giocatori esperti e giovani come Villar, Carles Perez e altri che abbiamo in squadra. Nel caso di Villar e Perez sono più adattati al nostro calcio e sono giocatori in cui noi abbiamo fiducia per il presente e futuro



In che ambiente sta lavorando in questo momento? I rapporti con la società sono eccellenti?

Sì, stiamo lavorando insieme con l’obiettivo di fare la Roma più forte ogni giorno che passa. Siamo sempre tutti insieme e è importante. Ho fiducia nella società.



Domani sera sarà possibile vedere 6 giocatori diversi rispetto al Benevento?

Sì, anche di più. Ho fiducia in tutti i giocatori. E’ importante fare questo turnover in questo momento.