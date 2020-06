Cento giorni dopo l'allenatore dellaPauloorna a parlare in una anomala conferenza stampa senza la presenza dei giornalisti. Ecco le domande della stampa presentate da Roma Radio e Roma TvAbbiamo provato diversi sistemi in questi giorni. Possiamo giocare in diversi modi. Non è vero che giocheremo a tre in difesa. E’ importante che la squadra possa fare lo stesso con la stessa voglia di giocare.Noi vogliamo che rimangano e credo ci sia la possibilità. La cosa più importante ora è il presente e che i giocatori siano concentrati sulla partita di domani, sulle altre sfide e sull’Europa League.Non è il momento di parlare di questa situazione. Ora è il momento di fare le cose insieme, la squadra è concentrata sulla sfida e a quello dobbiamo pensare.Ho sempre detto che mi piacerebbe rimanere. Il mio futuro lo vedo come allenatore della Roma. La cosa più importante è il presente, queste 12 partite che abbiamo e poi l’Europa League. Tutti voi sapete quanto mi piace Roma e la Roma.Sono d’accordo con le cinque sostituzioni in queste circostanze. In futuro dobbiamo tornare alle tre. Giocando così tante partite penso che è una buona soluzione."Non abbiamo fatto amichevole perché non era possibile. Non abbiamo mai avuto tanto tempo senza partite. Abbiamo fatto la preparazione pensando che abbiamo 12 partite in poche tempo e abbiamo bisogno di tutti i giocatori pronti per aiutare la squadra. Abbiamo lavorato molto bene e siamo pronti per tornare al meglio"."Sta lavorando bene, ha iniziato a lavorare con la Primavera. Tra una o due settimane potrà tornare con noi"."Abbiamo tutti i giocatori pronti, tranne Pau Lopez e Zaniolo, che non sono pronti per domani. Ora per Antonucci non è possibile tornare in squadra, ma ha talento e può tornare utile in futuro"E’ difficile fare una analisi importante, perché gli avversari non sono nel loro miglior momento. Per me però la cosa più importante è pensare a noi, all’ambizione che dobbiamo mettere nella sfida. Quello dobbiamo fare. La squadra è pronta per una buona partita.Vedremo domani. Ho giocato una volta senza pubblico. Non è facile, all’Olimpico sentiamo tanto i nostri tifosi. Dobbiamo giocare pensando che tutti i tifosi sono con noi a vedere la partita. Vogliamo vincere per loro.Non abbiamo avuto l’atteggiamento migliore quella volta. Siamo migliorati da allora e onestamente non ho pensato molto alla partita con la Sampdoria che abbiamo fatto. Sono soprattutto concentrato in questa sfida e in quello che devono fare i miei giocatori. E’ un avversario difficile, lo abbiamo visto nella partita con l’Inter. Una squadra molto organizzata con un allenatore bravo ed esperto. Uno dei migliori in Italia.