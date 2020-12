Ecco le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Young Boys"Preferisco sempre avere più tempo per recuperare la squadra. Penso che le squadre che giocano normalmente in Europa League possano avere più tempo e giocare lunedì, ma non è una scusa. Abbiamo sempre ruotato i giocatori in questa fase, potrebbe essere più difficile più avanti"."Non è vero. Dal primo giorno che sono arrivato qui sono stato sempre con grande rispetto verso i giornalisti. Un rapporto onesto. Questa notizia è una grande bugia, non è un lavoro serio. Non posso accettarlo"."Certo, come ogni volta abbiamo analizzato la partita e i calciatori hanno capito cosa non hanno fatto bene, normale che succeda così"."No, l’importante è capire cosa non ha funzionato contro il Napoli ma senza drammi e senza depressioni. E’ qualcosa che si crea fuori, ma non voglio che entri nello spogliatoio. La squadra ha capito, è fiduciosa, non sarà questo risultato con il Napoli che altererà la fiducia. L’atmosfera è buona, non ci sono motivi per non avere fiducia"."Cerco sempre di fare analisi equilibrate. Dopo la sfida di domenica abbiamo conferenze e dichiarazioni molto più vicine alla partita e dobbiamo essere equilibrata. Una cosa è l’analisi che facciamo per voi giornalisti, un’altra cosa è quella che facciamo con la squadra. I giocatori hanno capito e non ho avuto problemi nel dire quello che pensavo"."Vediamo. E’ vero però che sono stati fuori tanto tempo, dobbiamo fare attenzione alla condizione fisica e scegliere il meglio. Vedremo domani"."Il risultato è sempre più importante, ma sarà importante anche la prestazione. La squadra deve fare quello che sa fare, giocare come sa, senza pensare alla partita di Napoli. Quella è finita, abbiamo finito le analisi di quello che abbiamo fatto male e che dobbiamo migliorare. Sarà un’altra partita quella di domani".