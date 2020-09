La panchina di Fonseca alla Roma è già a rischio: si allunga l'ombra di Allegri, così le sfide con Juventus e Udinese potrebbero essere decisive. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sul mercato in alternativa al ritorno dell'inglese Smalling (nel mirino dell'Inter) dal Manchester United si tratta il brasiliano Marcao: il Galatasaray vuole 15 milioni di euro, si può chiudere a 13 milioni più bonus.



Più o meno la stessa valutazione di Borja Mayoral, l'attaccante spagnolo del Real Madrid che è in scadenza di contratto a giugno e che la Roma sta trattando come vice-Dzeko. Nelle ultime ore a Fienga sono stati offerti anche l'ex Rudiger, che ha perso il posto da titolare nel Chelsea ma guadagna 4,8 milioni a stagione, e il francese Todibo, rientrato al Barcellona dopo il prestito allo Schalke.