Domani Fonseca ha l'occasione contro il Crotone di proseguire il percorso Champions e dare continuità alla buona prestazione di domenica scorsa contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa



Contro la Sampdoria una partita faticosa, dopo Crotone due impegni contro Inter e Lazio. Ci saranno dei cambi?

Con la Samp è stata una partita fisicamente pesante, non abbiamo tempo per recuperare. Non penso alle altre partite, ma solo a domani. Potrei cambierò due o tre giocatori, lo abbiamo fatto altre volte e le intenzioni della squadra non sono cambiate. Vedremo domani chi giocherà.



La situazione economica non è brillantissima causa Covid. La proprietà e Tiago Pinto si rendono conto dell’importanza di inseguire la qualificazione in Champions secondo lei?

Sì, stiamo parlando con la società. Sanno che necessità ha la squadra in questo momento e vogliamo migliorarla., Stiamo lavorando insieme per creare una squadra più forte.



E’ vero che non ha fatto richieste specifiche sul mercato?

Sto parlando con Tiago Pinto, conosce i giocatori di cui abbiamo bisogno. Gli ho dato dei nomi che per me possono migliorare la squadra, ce ne sono diversi. Vediamo che succede, ma sto parlando spesso con lui della questione.



La Roma rischia brutte sorprese a Crotone. E’ più importante avere forti ricambi nella ripresa o partire subito forte dall’inizio?

Oggi, a prescindere da chi giocherà domani, ho detto ai giocatori che il Crotone è una bellissima squadra. Non dobbiamo guardare la loro classifica, ma le loro prestazioni: è una squadra che ha qualità e coraggio, contro l’Inter non era facile giocare come loro hanno fatto nel primo tempo. Domani sarà difficile, dobbiamo giocare con ambizione ed attenzione per vincere contro un avversario di grande qualità: hanno coraggio e vogliono sempre la palla. Sarà una partita difficile.



In quale reparto avrebbe più bisogno di rinforzi?

Non voglio parlare molto del mercato in questo momento, posso dire che stiamo lavorando insieme per migliorare la squadra. Non parlo di nomi, non parlo di giocatori che non sono qui. Al momento non è importante.



Vede una corsa tra tante squadre Roma compresa o il campionato se lo giocano Inter e Juventus?

Inter e Juventus sono le squadre che hanno fatto i maggiori investimenti, ci sono poi 5 o 6 squadre che sono forti e possono lottare. Tutti abbiamo ambizione, basta guardare cosa sta facendo il Milan: i rossoneri sono candidati, così come Napoli e Atalanta. Inter e Juve rimangono le principali candidate allo scudetto.



Il mercato rappresenta un’opportunità di essere più competitivi per il terzo posto o di avvicinarsi a Inter e Milan?

E’ un’opportunità per migliorare la squadra e tornare più forti.



Come sta Spinazzola? Recupererà per l’Inter?

Sta bene, sono fiducioso che possa recuperare per l’Inter



Carles Perez può rilanciarsi domani? Partirà in prestito?

Sta migliorando, ha più fiducia e può essere importante per noi: è in crescita.



Quanto è importante occupare gli spazi di mezzo per avere vantaggi nelle soluzioni offensive?

Sono tutti momenti importanti, difficili da isolare. Sono tutti legati, non possiamo avere solo la preoccupazione dello spazio in mezzo: dipende dalla partita, in una può essere più importante così come in un’altra può essere più importante lo spazio esterno.



Le condizioni di Mirante e Santon?

"Stanno meglio e stanno recuperando, ma non sono pronti per domani".



Quanto è diventato importante Karsdorp e quanti margini di miglioramento ha?

"Molti. Sta molto meglio, ha imparato molto sia offensivamente sia difensivamente. Ma può migliorare in determinati aspetti della partita".