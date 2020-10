Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo il pareggio col CSKA Sofia: "Questi giocatori non hanno il ritmo degli altri, abbiamo fatto una partita senza intensità offensiva, con circolazione lenta e poca aggressività. Smalling? Non era possibile giocare tutta la partita, vediamo come si sente in questi giorni per capire se farlo giocare domenica o no. Borja Mayoral? Deve ancora adattarsi, ha bisogno di tempo, è giovane".



LA CONDIZIONE - "La squadra sta bene, abbiamo giocato bene l'ultima partita, abbiamo fatto molti gol. Se facciamo un paragone con l'altra stagione, la squadra sta molto meglio. Oggi abbiamo cambiato tanto, ma penso che la squadra ha fatto un buon inizio di stagione".



ROMA DI COPPA - "Rinforzi a gennaio? Vediamo. Ora non possiamo gestire in altro modo le due competizioni, abbiamo giocatori fuori".



IL DS - "Io sento la società e il presidente molto vicini alla squadra, ma è importante avere un direttore sportivo, so che stanno lavorando. Ne abbiamo bisogno".