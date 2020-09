Paulo, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con ladi domani sera. "Penso solo alla Juventus", dice il tecnico, che poi aggiunge: "Se da qui a domani sera non cambia nulla vi dò la formazione. Se non succede niente entro domani". Poi su Edin Dzeko, alla fine rimasto a Roma: "Ho parlato con Dzeko molte volte nelle ultime ore ed è davvero motivato. Si è allenato molto bene in questi giorni e domani giocherà.. La nostra punta è lui, mi è piaciuto Micky come numero 9, ma se abbiamo Edin non ha senso avere qualcun altro lì​".A una domanda sulle possibilità di scendere in campo di Kumbulla, Fonseca risponde annunciando l'intera formazione: ""Parlo tutti i giorni con i Friedkin, stiamo lavorando per fare una squadra più forte. L'obiettivo è fare meglio della scorsa stagione"."Bruno si è allenato con noi questa settimana, non è pronto dall'inizio. Karsdorp ha lavorato individualmente ieri, ma non è pronto"."Noi non vogliamo modificare la nostra identità solo perché giochiamo con la Juve. Vogliamo pressare alto, ma essere anche equilibrati. La Juve è molto forte, dobbiamo essere equilibrati. Presseremo solo quando avremo la possibilità"."Con Pellegrini possiamo uscire più veloci e avere un uomo più vicino all'attacco"."La Juve ha un allenatore giovane, con un grande futuro. Sono una squadra più dinamica, con movimenti diversi e mi è piaciuta molto. Pressano forte, principalmente sulle fasce".