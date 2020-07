Alla vigilia della sfida di domani contro la Juve, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa: "A fine stagione farò il bilancio e dirò com'è andata. Adesso abbiamo la Juve, poi il Siviglia. Corsa Champions? Abbiamo sbagliato qualcosa, posso fare il bilancio senza trovare scuse".



SU CALAFIORI - "Sì, domani giocherà. Per lui è una buona occasione".



SU PAU LOPEZ - "Ho totale fiducia in lui, ha fatto una buona stagione. Non c'è nessun problema".



SULL'ANNO PROSSIMO - "Sono soddisfatto, la squadra ha ciò che chiedo, anche se è stata una stagione difficile".



SU PELLEGRINI - "Sono fiducioso di averlo con il Siviglia".



SULLE PROSSIME DUE PARTITE - "Queste partite servono per mantenere una mentalità vincente".



SU FUZATO - "Domani giocherà lui".