La stagione di Davide Zappacosta con la Roma non è praticamente mai cominciata. Prima la lesione al polpaccio rimediata al derby del primo settembre, poi la rottura del crociato che ha quasi chiuso i giochi. Ora è pronto a tornare in campo, ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Paulo Fonseca non sembra convinto dell’ex Torino e per questo motivo non è affatto scontato che i giallorossi chiederanno il rinnovo del prestito al Chelsea.​Con l’addio di Petrachi la sua situazione si è complicata ulteriormente. L’ex ds, attualmente sospeso dalla società, è l’uomo che lo aveva portato al Torino prelevandolo dall’Atalanta nel 2015 e che lo ha voluto anche nella Roma.