Dopo il pareggio di Sassuolo, l'allenatore della Roma Pauloha parlato così a Sky Sport della prova dei suoi: "Penso che dal punto di vista strategico abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo difeso con il 4-4-2, è stata una partita aperta, con opportunità per entrambe le squadre. Non siamo entrati bene, ma dopo abbiamo trovato l’equilibrio. Il Sassuolo è una squadra che vuole avere sempre l’iniziativa e l’ha avuta, ma noi abbiamo avuto delle occasioni. Siamo stati sempre in vantaggio, non mi aspettavo il gol del Sassuolo, ma devo dire che è stato anche merito loro. A volte succede, il secondo gol è merito del Sassuolo".- "Continuiamo nella lotta. Adesso pensiamo alla partita di Europa League, ma continuiamo a lottare".- "Penso che la squadra oggi ha fatto una buona partita, con un buon atteggiamento. Adesso dobbiamo pensare all’Ajax".- "Vediamo come starà Smalling in questa settimana. Io ho scelto la miglior squadra per questa partita, abbiamo molti problemi ma io non ho pensato alla partita con l’Ajax, ma solo a questa difficile a Sassuolo. Per Smalling vediamo, sta recuperano bene, mi aspetto di averlo per la partita".- "E’ vero, abbiamo sofferto nelle ultime partite. Nel secondo gol ha merito anche il Sassuolo, ma è vero che non dobbiamo subire principalmente quando stiamo vincendo".- "Non è facile, sarà una partita molto difficile. L’Ajax è una squadra molto forte".