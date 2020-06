2-1 Roma in rimonta alla Sampdoria grazie alla doppietta di Dzeko, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca commenta a Sky Sport: "Non dimentichiamo che era la prima partita per noi, siamo entrati molto bene, poi abbiamo preso il gol e la squadra per qualche momento è stata meno tranquilla. Abbiamo lasciato un po' di spazio alla Samp, ma nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita. Pellegrini fuori dall'inizio un rischio? Non avevo altre possibilità, Pellegrini è stato infortunato, ha fatto tre-quattro giorni di allenamento, non era possibile rischiare in questo momento. E' entrato molto bene, ha fatto i passaggi a Dzeko, vediamo ora che succede. Champions più fattibile tramite il campionato o l'Europa League? Abbiamo due possibilità, devo dire anche che l'Atalanta è in un grande momento, non è facile. Sono una grande squadra, ma noi dobbiamo crederci fino alla fine. Non possiamo sbagliare e perdere punti, ma noi ci crediamo. Dobbiamo pensare prima a noi, se non lo facciamo poi è difficile. Poi c'è anche l'Europa League, ma non dimentichiamo che giochiamo contro una grande squadra come il Siviglia. Ora pensiamo solo al campionato, poi metteremo la testa all'Europa League. Sono fiducioso per il finale di stagione. Dzeko il più forte attaccante che ho allenato? Sì, questi due gol dimostrano che è un grandissimo. Due esecuzioni difficili, roba solo per i grandi attaccanti. Ibanez? La mia valutazione arriva dall'allenamento, devo dire anche che Mancini ha avuto dei problemi e non si è allenato molto come Pellegrini. Ibanez si è allenato molto bene e penso che abbia fatto una buona partita, ha meritato questo momento. Non è facile per un giovane che arriva alla prima partita, ma penso abbia fatto bene. Zaniolo? Sta bene, sta recuperando molto bene e ha iniziato ad allenarsi con la Primavera. Penso che in una-due settimane inzierà a lavorare con noi".