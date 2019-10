Roma attesa dall'impegno all'Olimpico contro il Cagliari, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca presenta la sfida in conferenza stampa.



CRISTANTE O VERETOUT TREQUARTISTA - "Questa è una delle volte in cui sarà più semplice scegliere per me e indovinare per voi la formazione, ma non la svelerò oggi".



BILANCIO - "È un periodo complicato, con poco tempo per allenarci, ma la squadra ha risposto bene dal punto di vista fisico. Spero che domani i ragazzi facciano vedere di stare bene sul campo".



ROMA-CAGLIARI - "Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato con ottimi risultati".



ANCORA SU CRISTANTE E VERETOUT - "Trequartista? Cristante ha già svolto questo ruolo in passato, ma nessuno dei due ha le caratteristiche ideali per come intendo io il ruolo. Viste le circostanze, tuttavia, la scelta ricadrà su uno dei due".



PASTORE - "Difficile possa giocare due partite in poco tempo".



RIDURRE GLI INFORTUNI - "Non parlerò dettagliatamente di ciascun infortunio, la questione è che stiamo facendo tutto il possibile per prevenirli: c’è una politica molto rigorosa da parte del club, rispettosa di parametri scientifici. L’infortunio più frequente è quello tibiale e per fortuna ne abbiamo avuto un caso solo. Purtroppo ci sono state tante ricadute e ci sono stati infortuni casuali, come Zappacosta, Pellegrini e Bouah che sono capitati casualmente. Stiamo lavorando per prevenire infortuni, è una cosa che succede alle squadre che giocano con frequenza. Se si verifica questo, tutti i grandi club europei lavorano male? Oppure la sequenza di partite ravvicinate è adeguata a un professionista? Tutto ciò si verifica non solo alla Roma, dove l’attenzione mediatica è forte, ma in tutti i club impegnati in Europa".



PAU LOPEZ - "È a disposizione, giocherà".



FLORENZI - "Non ha recuperato, è a casa con la febbre".



WOLFSBERGER - "Cristante era comunque contento? Ha inserito queste parole in un contesto particolare probabilmente, tutti sanno che siamo contenti solo quando vinciamo. Forse dopo la partita visto anche il risultato dell'altra gara e il primato del girone mantenuto abbia detto questo lasciando intendere che era il male minore. Pur non scegliendo le parole migliori credo intendesse questo. Voi non avete accesso allo spogliatoio, ma io ho visto rabbia e insoddisfazione per non aver vinto. Bryan è tra i più ambiziosi, è un leader e tra i più esigenti della squadra".



ZANIOLO E KLUIVERT - "Spesso creiamo occasioni e sbagliamo l'ultima scelta, è successo a entrambi. Spesso in quella zona di campo siamo poco rigorosi ed è una questione di cui abbiamo parlato sottolineando l'importanza di essere più precisi in quella zona di campo: con il tempo la loro precisione aumenterà".



TANTI CARTELLINI GIALLI - "Alcuni erano meritati e giusti, con il Lecce invece alcuni sono stati dati con troppa facilità".



SPINAZZOLA ALTO A SINISTRA - "No, non l'ho preso in considerazione".



AMBIENTE ROMANO - "Non voglio commentare le parole di Nainggolan perché è la sua opinione, magari c'è un intento nel creare una certa pressione. Ma chi non vorrebbe convivere con questa pressione? Chi non è in grado di sopportarla non può fare il calciatore professionista. Io sento il sostegno dei tifosi, crea un ambiente bello in casa e fuori, va apprezzato. Poi la pressione c'è ovunque, soprattutto dove si vuole vincere: chi non la sopporta andasse a coltivare le patate. Nel calcio c'è pressione e va accettata".



KALINIC - "Se mi aspettavo di più dalla sua prima? Tutti capiscono che era la sua prima e non giocava dall'inizio da tempo, non poteva essere al meglio. Deve fare di più e lo farà, ha già giocato in Serie A e ha qualità innegabili, migliorerà fisicamente".