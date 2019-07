Come riportato da Centro Suono Sport dalla Colombia è arrivato l'interesse forte della Roma per Juan Fernando Quintero, mezz'ala del River Plate che Fonseca ha allenato al Porto. Proprio il tecnico avrebbe richiesto espressamente il colombiano che in Italia ha già vestito la maglia del Pescara. Quintero può giocare sia da esterno sia da trequartista dietro la punta e sarebbe quindi il sostituto di El Shaarawy. Il problema è legato alle sue condizioni fisiche visto che tornerà da un lungo infortunio solo per i primi di ottobre.