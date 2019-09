Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce, in programma domani alle 15: "Ko con l'Atalanta? Ho parlato ai giocatori come faccio abitualmente, abbiamo fatto un'analisi congiunta, per capire quello che non è stato fatto bene e che dobbiamo migliorare. Probabilmente effettuerò alcuni cambi, evidentemente questo è un periodo pieno di partite, con poco tempo per recuperare, ci sono dei giocatori che sono più stanchi di altri fisicamente, hanno logorio fisico. Farò le mie scelte".



SU ZANIOLO - "Vedremo domani se giocherà oppure no, ho parlato con lui come con tutti, abbiamo fatto la normale riunione per analizzare la gara".



SU SMALLING - "Anche in questo caso vedremo domani, è vero che era la prima partita, ma anche Fazio ha sempre giocato. Deciderò domani".



SULLA FORMAZIONE - "Non intendo rivelare la formazione, probabilmente cambierò in tutti i settori. Il problema non è stato il sistema di gioco, a volte diamo troppa importanza, conta la dinamica di squadra. Il cambio di modulo non cambia le dinamiche in fase offensiva, il problema contro l'Atalanta è stata la difficoltà a creare gioco".



SPINAZZOLA E PELLEGRINI - "Sono entrambi a disposizione, sono convocati. Sono in ottime condizioni".



SU MKHITARYAN - "Sta bene, non ha giocato per scelta, per il tipo di partita che immaginavo. Condizioni che non lo favorivano. Ma sta bene".