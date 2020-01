Mkhitaryan starà fuori altri 20 giorni, Kluivert e Pastore non sono ancora disponibili così come Zappacosta e Cristante. E pure Spinazzola rischia per un forte attacco febbrile. Fonseca con la Juve domenica avrà i giocatori contati e soprattutto avrà poche alternative in panchina soprattutto in attacco dove resistono solo Under e Kalinic.